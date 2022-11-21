Депутаты ЗакСа захотели запретить начислять пени за просрочки по кредитам

Группа депутатов Законодательного собрания Петербурга выступила с законодательной инициативой к Государственной думе о запрете начисления штрафных санкций по потребительским кредитам, включая ипотеку и микрозаймы. Текст законопроекта опубликован на сайте парламента. Его подготовили депутаты "Единой России" Андрей Рябоконь, Михаил Барышников и Антон Соловьев.

К такой идее депутатов подтолкнула "сложившаяся финансово-экономическая ситуация" в стране. Один из авторов законопроекта Андрей Рябоконь в разговоре с ЗАКС.Ру сказал, что инициатива направлена на нормативное регулирование рекомендации Центрального банка от февраля этого года. Тогда регулятор рекомендовал не начислять заемщикам пени за просрочку выплат.

- Мы в целом наблюдаем, что ситуация в экономике и уровень доходов населения падает. Эти данные можно из статистики взять. Кредитная задолженность населения увеличивается. Особенно по микрофинансовым организациям. Здесь очень опасная ситуация, - сказал Рябоконь.

Депутаты предлагают распространить запрет на начисление штрафов по микрозаймам до 500 тысяч рублей, потребительским кредитам без залога недвижимости до 5 млн рублей и ипотеке до 12 млн рублей. Предполагается, что запрет будет действовать до конца 2024 года.

Парламентарии отметили, что их предложение не сильно затронет интересы кредиторов, поскольку заемщикам будут продолжат начислять проценты за использование кредитных средств.

Константин Леньков