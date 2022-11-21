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Новости 16:38

На Васильевском острове приведут в порядок особняк Пеца

фото ЗакС политика На Васильевском острове приведут в порядок особняк Пеца

В Петербурге объявили конкурс на реставрационные работы в здании особняка Пеца (5-я линия Васильевского острова, 28), о чем пишет ресурс RosTender.info. Заказ разместило ГБОУ "Академия управления городской средой, градостроительства и печати", занимающее здание.

По условиям контракта со стартовой (максимальной) ценой 156 млн рублей будущий подрядчик в 2023 году должен будет успеть произвести гидроизоляцию фундамента, поменять коммуникации и отреставрировать интерьеры. Заявки на участие в торгах от компаний принимают до 28 ноября включительно.

Двухэтажный особняк Пеца с почти 160-летней историей примечателен, в частности, тем, что в течение нескольких десятилетий в нем размещалась типография издателя и публициста Михаила Стасюлевича, возглавлявшего редакцию либерального журнала "Вестник Европы".


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