В Петербурге суд оценил сломанную на гололеде руку в 75 тысяч рублей

Пожилая петербурженка спустя почти год получит компенсацию морального вреда за сломанную на гололеде руку, рассказала 21 ноября пресс-служба прокуратуры Василеостровского района.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в декабре 2021 года 68-летняя женщина поскользнулась и упала на обледеневшей внутриквартальной территории перед многоквартирным домом № 54 по 7-й линии Васильевского острова. В трампункте медики зафиксировали у петербурженки перелом руки.

Помтрадавшая обратилась в прокуратуру с просьбой содействовать в подаче иска о взыскании компенсации морального вреда. Проведенная проверка показала, что за уборку территории отвечает УК "Нарвская". Компания "не чистила снег и не обрабатывала дорожки во дворе средствами против гололеда", что и стало причиной несчастного случая, пришли к выводу в ведомстве.

Прокуратура подала иск в суд с требованием выплаты компенсации травмированной пенсионерке. Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с ответчика 75 тысяч рублей в пользу петербурженки.