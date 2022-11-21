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Новости 18:10

Покинувший зону боевых действий контрактник получил условный срок

фото ЗакС политика Покинувший зону боевых действий контрактник получил условный срок

Псковский гарнизонный военный суд приговорил Михаила Гурьянова, по контракту участвовавшего в военной спецоперации на Украине, к году условного срока. На судебное решение, вынесенное почти три месяца назад по ч. 4 ст. 337 УК (самовольное оставление части или места службы), 21 ноября обратило внимание издание "Псковская губерния".

Следствие и суд пришли к выводу, что в начале апреля Гурьянов покинул расположение воинской части без уважительной причины и больше не появлялся на службе вплоть до своего задержания во Пскове, которое случилось 25 мая.

Фигурант дела, объясняя свое поведение, рассказал, что "решил отдохнуть". С началом своего преследования он признал вину и раскаялся.


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