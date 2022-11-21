Комитет ГД рекомендовал принять поправки о запрете любого "иноагентского" контента для детей

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовил новый пакет поправок, направленный на ужесточение законодательства об иностранных агентах. Коррективы проанализировал правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. Прежде всего депутаты хотят запретить к распространению среди несовершеннолетних абсолютно любую информацию, выпущенную иностранными агентами.

В случае если кто-либо попадется на нарушении закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", у органов власти появится право доступа к банковским данным физлица или юрлица, нарушившего закон. Де-факто это лишает гражданина или компанию права на банковскую тайну.

Согласно предлагаемым изменениям, любым СМИ, не пометившим иноагентов соответствующей маркировкой, грозит блокировка. Раньше такая санкция могла быть применена только к самим СМИ-иноагентам. На этом новации в отношении журналистов не заканчиваются: если в издании, не признанном иноагентом, публикуется человек, признанный таковым в индивидуальном качестве, поправки обязывают печатать его тексты как выпущенные "СМИ, созданном иностранным агентом".

В первом чтении инициативу приняли в начале июля, а рассмотрение во втором намечено на ближайшую среду.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов