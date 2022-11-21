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Новости 20:55

Минцифры составит дополнительный список IT-сотрудников на отсрочку от воинской службы

фото ЗакС политика Минцифры составит дополнительный список IT-сотрудников на отсрочку от воинской службы

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций объявило о формировании дополнительного списка IT-специалистов, которым полагается отсрочка от службы в армии в период осеннего призыва. Как сообщается на сайте ведомства, подобные запросы от профильных компаний продолжают поступать чиновникам, несмотря на истекший срок приема заявок.

"Поэтому Минцифры формирует дополнительный список для Минобороны. Окончательное решение по отсрочке остается за ними", - гласит текст сообщения.

Министерство принимает от организаций списки кандидатов на отсрочку, соответствующих всем требуемым критериям, до наступления 23 ноября.

Напомним, что в нынешнем году осенний призыв стартовал на месяц позже обычного, 1 ноября, и завершится к Новому году. Минобороны обещало не отправлять срочников в зону военной спецоперации, проводимой с конца февраля.


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