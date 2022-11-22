Путин дистанционно примет участие в церемонии спуска на воду ледокола "Якутия" в Петербурге

Во вторник, 22 ноября, на петербургском Балтийском заводе пройдёт церемония поднятия российского флага на ледоколе "Урал" и спуска на воду ледокола "Якутия", в котором в формате видеосвязи также примет участие Владимир Путин, известили в пресс-службе Кремля.

Не так давно официально заявлялось, что "Якутия" будет спущена на воду 18 ноября. На Балтийском заводе тогда указывали, что "крёстной матерью" ледокола будет вице-премьер правительства Виктория Абрамченко.

В августе на судостроительном предприятии сообщали, что на третий атомный серийный ледокол "Якутия" установили две реакторные установки "РИТМ-200". Судно является частью проекта 22220, реализацией которого занимается Балтийский завод. Флагманский атомный ледокол проекта "Арктика" спустили на воду в 2016 году, уже в следующем году со стапелей сошла "Сибирь", а спустя ещё два года - ледокол "Урал".