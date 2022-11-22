Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в Петербурге

С начала ноября количество привитых от гриппа россиян выросло с 45 миллионов до почти 60 миллионов человек, сообщила 22 ноября пресс-служба Роспотребнадзора. Это почти 41% от населения, уточнили в ведомстве.

Говоря о коронавирусе, Роспотребнадзор отметил стабилизацию эпидемического процесса. "Всего зарегистрирован 36 361 случай заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости — 24,78 на 100 тысяч населения, из чего следует, что прирост составил 0,3% по сравнению с прошлой неделей", — поведали в РПН.

В то же время в ведомстве указали на рост заболеваемости ковидом в 38 регионах страны, и в том числе в Петербурге. Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зафиксировано в 26 регионах.

Согласно данным федерального оперштаба от 22 ноября, за сутки в России выявлено 4 460 новых случаев коронавируса, в последние пять дней статистика непрерывно снижается. В Петербурге минимум заболеваемости последних дней был зарегистрирован 9 ноября (277 новых пациентов), с тех пор статистика подросла и с 15 ноября держится приблизительно на одном уровне. Во вторник оперштаб сообщил о 456 новых больных в городе