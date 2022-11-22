Суд в Москве отправил под домашний арест полковника Генштаба за взятку стиральной машиной

В Москве 235-й гарнизонный военный суд решил отправить под домашний арест ответственного за призыв полковника Генштаба Ивана Мертвищева в рамках уголовного дела о получении взятки, сопряженной с вымогательством (ч. 5 ст. 290 УК), передаёт "Коммерсант". Под давлением следствия военнослужащий признал свою вину.

Мертвищев собирался провести проверку в военном комиссариате по району Раменки: поводом для ревизии послужила начавшаяся призывная кампания. Полковник связался с комиссаром о рассказал ему о своих планах. При этом Мертвищев нетривиально дал коллеге понять, что призыв идёт не лучшими темпами и он всяко найдёт, к чему придраться.

Проблемы, как дал понять комиссару полковник, помогла бы решить покупка стиральной машины стоимостью не менее 70 тысяч рублей. Услышав это, военком сразу обратился с жалобой на вымогательство в департамент военной контрразведки ФСБ. Мертвищев попался в руки силовикам в момент получения стиральной машины.

Поскольку полковник вину в получении взятки признал, следствие попросило суд не отправлять его в СИЗО, а поместить под домашний арест.

Известно также, что ФСБ и Следственный комитет намерены проверить офицера на причастность и к другим подобным преступлениям.