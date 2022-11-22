Несанкционированную свалку ликвидируют во Фрунзенском районе

Нелегальная свалка во Фрунзенском районе Петербурга подлежит ликвидации согласно решению суда, сообщила пресс-служба городской прокуратуры. Исковое заявление исходило от природоохранной прокуратуры после проведенной проверки.

Согласно результатам проверки, на территории общего пользования близ дома № 2, корп., 1 лит. Г, по Витебской Сортировочной улице наблюдался сброшенный строительный мусор вместе с автомобильными покрышками и отходами демонтажа. Смежный участок, переданный городским комитетом имущественных отношений в аренду закрытому акционерному обществу, также оказался захламлен подобным мусором.

Природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованием обязать пользователя участка убрать несанкционированную свалку, суд требование удовлетворил. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.

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