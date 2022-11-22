Участок трассы до Пскова расширят до шести полос

Отрезок федеральной автодороги на Псков от деревни Большие Колпаны в сторону села Никольское в Гатчинском районе Ленинградской области увеличат до шести полос, известили в администрации региона.

Реконструкция затронет участок в 6 километров, все работы должны по плану быть завершены в 2027 году. Частично трассу пустят в обход деревни Лядино, другая же её часть проляжет по старому маршруту.

Транспортные потоки разделят металлическим барьером, вдоль всей реконструируемой дороги установят освещение. Предполагаются также укладка тротуаров, остановок и возведение нового надземного пешеходного перехода.

В администрации Ленобласти напомнили, что трассу поэтапно реконструируют с 2017 года.