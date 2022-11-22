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Новости 12:19

ЗакС выделил полмиллиона рублей на чистку французских штор

фото ЗакС политика ЗакС выделил полмиллиона рублей на чистку французских штор

Законодательное собрание Петербурга готово заплатить 555 тысяч рублей бюджетных средств за услуги по химической чистке французских штор в Мариинском дворце. Конкурсная документация на проведение работ появилась на сайте госзакупок 21 ноября.

Исполнитель обязуется оказывать свои услуги на основании заявок ЗакСа в течение года начиная с декабря. На выполнение заявок дается до десяти дней.

Всего чистить необходимо будет порядка 3 тысяч квадратных метров полиэстеровых штор. После химчистки их необходимо гладить и упаковать в индивидуальные мешки из полиэтилена.  

Еще один конкурс парламент Петербурга объявил на очистку и покрытие полимером мраморного пола Мариинского дворца. Работы будут вестись на первом этаже: в коридоре от Мраморной до Пандусной лестниц, в служебном вестибюле и переходами между залами столовой. ЗакС готов заплатить за это до 605,4 тысячи рублей. 

Сергей Еремеев, фото пресс-службы Законодательного собрания Санкт-Петербурга


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