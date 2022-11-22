ЗакС выделил полмиллиона рублей на чистку французских штор

Законодательное собрание Петербурга готово заплатить 555 тысяч рублей бюджетных средств за услуги по химической чистке французских штор в Мариинском дворце. Конкурсная документация на проведение работ появилась на сайте госзакупок 21 ноября.

Исполнитель обязуется оказывать свои услуги на основании заявок ЗакСа в течение года начиная с декабря. На выполнение заявок дается до десяти дней.

Всего чистить необходимо будет порядка 3 тысяч квадратных метров полиэстеровых штор. После химчистки их необходимо гладить и упаковать в индивидуальные мешки из полиэтилена.

Еще один конкурс парламент Петербурга объявил на очистку и покрытие полимером мраморного пола Мариинского дворца. Работы будут вестись на первом этаже: в коридоре от Мраморной до Пандусной лестниц, в служебном вестибюле и переходами между залами столовой. ЗакС готов заплатить за это до 605,4 тысячи рублей.

Сергей Еремеев, фото пресс-службы Законодательного собрания Санкт-Петербурга