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Новости 12:40

Правозащитники рассказали о первом в России заочном процессе по делу о фейке про армию

фото ЗакС политика Правозащитники рассказали о первом в России заочном процессе по делу о фейке про армию

Первомайский районный суд Кирова начиная с 8 ноября рассматривает уголовное дело против живущего в США композитора и дирижера Прохора Протасова, рассказали "Сетевые свободы" 22 ноября. По информации правозащитников, о процессе музыкант узнал только на этой неделе, причем ни суд, ни адвокат по назначению не пытались с ним связаться.

Протасова обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах, совершенном по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). В августе в квартире его родителей состоялся обыск. Как считает сам композитор, уголовное дело связано  публикацией в соцсети "ВКонтакте" видеороликов на тему спецоперации на Украине.

К защите Протасова подключились "Сетевые свободы". Представлять его интересы в суде будет адвокат по соглашению Валерия Осколкова.

По информации юриста Павла Чикова, треть всех обвиняемых по статье о распространении фейков об армии находятся вне пределов России. "Большинство из них заочно заключены под стражу, их имущество арестовано", — уточнил он в своем Telegram-канале.


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