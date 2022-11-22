Депутат Госдумы предложил присваивать "русским хакерам" воинские звания

Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") выступил с инициативой, согласно которой предлагает наделять российских хакеров воинскими званиями. О своей идее парламентарий рассказал в своём Telegram-канале.

Гусев напомнил, что ранее в СМИ появилась информация о взломе "русскими хакерами" из команды XakNet Министерства финансов Украины, которые объявили, что готовы выложить на всеобщее обозрение свыше миллиона различных файлов.

По словам эсера, российские программисты являются лучшими в мире, и "все это знают". С сожалением Гусев отметил, что многие из них вынуждены уезжать за границу, опасаясь службы в армии.

"Так им за это [взлом украинского Минфина - прим. ред.] надо давать очередные воинские звания и государственные награды! И неважно, где находится такой русский программист: на Украине, в Тбилиси, в Эмиратах или ещё где-то", - полагает Гусев.