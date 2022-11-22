На соратников Кости "Могилы" завели новое дело

Петербургское управление Следственного комитета возбудило по частям 1 и 2 статьи 209 УК РФ (бандитизм) дело в отношении бывшего главы Федерации вольной борьбы Владимира Кулибабы, а также бывших бизнесменов Владимира Карпинского, Анатолия Мотыля и Марата Аристова. Их считают подельниками криминального авторитета Константина Яковлева, также известного как Костя "Могила".

Следствие считает, что Костя "Могила" создал банду не позднее 31 июля 1993 года "в целях нападения на граждан и организации".

"После убийства Яковлева 25 мая 2003 года в Москве единоличным руководителем банды стал Кулибаба, который возглавил её и организовывал криминальную деятельность", - заявили в СК.

Кулибаба, Карпинский и Мотыль находятся под стражей по делу о двойном убийстве, совершенном в 1993 году. Аристов объявлен в розыск и арестован заочно.

По версии следствия, Карпинский и Аристов на улице Фрунзе расстреляли из автоматов криминального авторитета Игоря "Кувалду" Савина и его охранника, сотрудника милиции Кирилла Угольникова. Еще одному охраннику Дмитрию Скворцову удалось скрыться. Кулибабу считают организатором этого убийства, а Мотыля - сообщником.