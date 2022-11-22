В Кремле посчитали неуместными сравнения Путина с кем-либо

Сравнения президента Владимира Путина с первым секретарем ЦК КПСС едва ли можно назвать уместными, высказался 22 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его мнению, аналогичным образом не стоит сравнивать нынешний кризис с Карибским кризисом в октябре 1962 года.

"Вряд ли уместны сравнения, Путин — это Путин, а Хрущев — он был Хрущевым, царство ему небесное. Поэтому здесь я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать", — приводит Telegram-канал "Пул N3" ответ Пескова на вопрос журналистов об уместности сравнений советского и российского лидеров, а также случившихся в их правление конфликтов.

"Кризисы разные, хотя и тогда, и сейчас речь идет о столкновении нас и коллективного запада во главе с Соединенными Штатами Америки. Действительно, этот элемент схожий, но, с другой стороны, нюансы, конечно, различные", — добавил Песков.