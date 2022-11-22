Суд в Казани заочно арестовал журналиста по делу об оправдании терроризма

Советский суд Казани заочно арестовал журналиста издания "Idel.Реалии"* Андрея Григорьева** по делу о публичных призывах к террористической деятельности или же оправдании терроризма с использованием СМИ или интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщило 22 ноября "Бизнес Online".

Как уточнили изданию в пресс-службе суда, ходатайство следствия было рассмотрено в пятницу, 18 ноября. Согласно постановлению суда, Григорьеву** определена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания в России или же в случае его экстрадиции в страну.

Как уточнило "ОВД-Инфо"***, уголовное дело против журналиста быдл заведено из-за ролика в YouTube, посвященного нападению на российского посла в Варшаве, облитого краской 9 мая этого года.

*Минюст внёс "Idel.Реалии" в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента

**Минюст внёс Андрея Григорьева в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента

***Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов