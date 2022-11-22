Госдума приняла проект бюджета на 2023-2025 годы

Государственная дума приняла 22 ноября во втором чтении проект федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Согласно данным пресс-службы парламента, в течение трех следующих лет расходы бюджета будут превышать планируемые поступления в него.

Так, в 2023 году доходы бюджета ожидаются на уровне 26,13 триллиона рублей, в то время как расходы составят 29,056 триллиона рублей. В 2024 году доходы должны вырасти до 27,24 триллиона рублей, однако подрастут и расходы — 29,43 триллиона рублей.

Наконец, в 2025 году доходы должны увеличиться до 27,98 триллиона рублей, а расходы, наоборот, снизиться до 29,24 триллиона рублей, однако и в этом случае последние будут превышать поступления в бюджет.

Как рассказал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, всего к проекту бюджета было подано 750 поправок. В ходе рассмотрения комитет одобрил перераспределение 58,9 миллиарда рублей по отдельным направлениям.

"Это первый проект бюджета, где все пункты постановления, которое принималось в первом чтении, при рассмотрении во втором были учтены", — приводит слова Макарова парламентская пресс-служба. Депутат также заявил, что по сравнению с 2019 годом расходы на здравоохранение должны вырасти на 11 %, а на образование — на 5 %.

Как ожидается, в 2023 году на развитие городского общественного электротранспорта дополнительно выделят девять миллиардов рублей, расходы на развитие региональной и местной дорожной сети вырастут на 29,1 миллиарда рублей. Также проект предполагает подключение к интернету 1 800 малых населенных пунктов, на что заложены дополнительные восемь миллиардов рублей.

Также на развитие промышленности в космической отрасли в 2023 году выделят 754,9 миллиона рублей, а в 2024 и 2025 годах траты составят по 1,366 миллиарда рублей. "По федеральному проекту "Стимулирование спроса на отечественную продукцию судостроительной промышленности" будет выделено по 3,5 миллиарда рублей ежегодно с 2023 по 2025 год. На федеральный проект "Электроавтомобиль и водородный автомобиль" будет направлено 2,406 миллиарда рублей в 2023 году", — добавили в Госдуме.

На проведение конкурса "Лидеры России" и выплат грантов победителям заложат дополнительно по 105,4 миллиона рублей ежегодно в 2023-2025 годах.