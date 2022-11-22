Госдума приняла законопроект о прожиточном минимуме на 2023 год

Депутаты Государственной думы на заседании 22 ноября поддержали во втором чтении законопроект об установлении величины прожиточного минимума на 2023 и 2024 годы, следует из данных электронной базы парламента.

Законопроект предусматривает установление величины прожиточного минимума на 2023 год в размере 14 375 рублей, а на 2024 год — в размере 15 049 рублей. Суммы определены, исходя из прогнозируемой границы бедности, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сегодня же Госдума одобрила во втором чтении законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии — до 2025 года, уточнило РИА "Новости". Как говорится в пояснительной записке к документу. "законопроект устанавливает в 2025 году аналогичный 2014-2024 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование".

Накопительная часть пенсии россиян была заморожена в 2014 году. Мера изначально подавалась как временная, однако с тех пор неоднократно продлевалась, а сами средства идут на выплаты нынешним пенсионерам.