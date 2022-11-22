Путин и президент Кубы открыли памятник Фиделю Кастро в Москве

Президент РФ Владимир Путин, а также его кубинский коллега Мигель Диас-Канель Бермудес приняли участие в церемонии открытия памятника революционеру Фиделю Кастро в Москве, информирует пресс-служба Кремля, приводя фото- и видеоотчёт с места событий.

Памятник, исполненный в бронзе, был установлен в сквере на Новопесчаной улице. Он представляет собой стоящую на постаменте с надписью "CUBA" фигуру Кастро, облачённого в военную форму, с руками, упёртыми в бока. Скульптуру и её концепцию разработали Алексей Чебаненко и Андрей Белый.

Следует напомнить, что Фидель Кастро, который наравне с Эрнесто Че Геварой является одним из лидеров кубинской революции, был главой Совета министров Кубы в период с 1959 по 2008 год, а также первым секретарём ЦК Коммунистической партии Кубы с 1961 по 2011 год. Скончался 25 ноября 2016 года.

Фото: пресс-служба Кремля