На форуме в Сочи продемонстрировали курсирующий в Петербурге белорусский троллейбус

Посетителям форума "Атомэкспо" показали новый троллейбус, состоящий на балансе петербургского "Горэлектротранса", информирует пресс-служба городского предприятия. Транспортное средство сделали на минском заводе "Белкоммунмаш".

Троллейбус модели 32100D серии OLGERD оснащён увеличенным автономным ходом. В него встроены аккумуляторные батареи, которые собраны компанией "Рэнера", входящей в структуру "Росатома".

Благодаря новым батареям троллейбус имеет более высокую энергоёмкость аккумуляторов, что позволяет увеличить до 20 км дальность его "самоходности".

Троллейбус поступил на эксплуатацию ГУП "Горэлектротранс" Северной столицы в текущем году. Согласно заключённому контракту, в ближайшие два года на баланс города поступят 97 экземпляров показанной в Сочи модели.

Фото: пресс-служба ГЭТ Петербурга