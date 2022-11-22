Суд отправил петербуржца в колонию за толчки полицейского

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес решение по делу Валерия Гоглева о применении неопасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), поведала 22 ноября объединенная пресс-служба судов.

Суд установил, что в начале июня Гоглев повздорил на проспекте Ударников с участковым уполномоченным из-за требований последнего прекратить действия, для описания которых существует административная статья о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). В ответ Гоглев умышленно толкнул силовика "не менее одного раза руками и не менее одного раза туловищем в область груди", чем причинил силовику физическую боль, следует из сообщения судебной пресс-службы.

Подсудимый признал вину и в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком один год и восемь месяцев. С учетом ранее вынесенного приговора мирового судьи Гоглева приговорили к одному году и девяти месяцам в колонии строгого режима.