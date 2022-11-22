Чиновники из Ленобласти рассказали о погибшем на СВО добровольце из ЧВК "Вагнер"

Во время специальной военной операции на территории Украины погиб житель Подпорожского района Ленинградской области Иван Петров, сообщили в соцсетях районной администрации.

Петров родился в июне 1988 года в Кондопоге. Позже его семья переехала в посёлок Важины. Там Петров закончил обучение в школе, после чего начал работу на фабрике пиломатериалов.

"Петров И. Н. служить пошёл добровольцем, служил в частной военной компании "Вагнер". В сентябре 2022 года был ранен, лечился в госпитале с осколочным ранением височной доли головы, было оторвано ухо и порвана губа", - рассказали в администрации Подпорожского района.

После прохождения реабилитации Петров решил вернуться к участию в боевых действиях. Он был смертельно ранен в ходе выполнения тактической задачи в районе города Бахмут. Его посмертно наградили медалью "За отвагу".

Церемония прощания с военнослужащим состоится на кладбище в Важинах в среду, 23 ноября.