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Новости 19:10

Завершен ремонт фасадов дома Норова на Литейном проспекте

фото ЗакС политика Завершен ремонт фасадов дома Норова на Литейном проспекте

Фонд капремонта завершил работы по ремонту фасадов дома Норова на углу Литейного проспекта и улицы Некрасова, следует из сообщения жилищного комитета от 22 ноября. Здание известно среди прочего тем, что здесь жил поэт Николай Некрасов и здесь же находились редакции журналов "Современник" и "Отечественные записки".

"Здание отличается богатым разнообразием декоративных элементов. Все они восстановлены под строгим контролем КГИОП с использованием исторических материалов и технологий", — указали в фонде капремонта.

В ходе работ специалисты обновили лицевые и дворовые фасады, заменили окна и двери в парадных и завершили ремонт лифта. В будущем году планируется ремонт крыши здания.

Дом № 36 по Литейному проспекту признан объектом культурного наследия федерального значения. Помимо Некрасова, здесь жили критик Николай Добролюбов, хирург Николай Пирогов и писатель Иван Панаев.

Фото: скриншот видеозаписи в сообществе "Жилищный комитет Санкт-Петербурга" во "ВКонтакте"


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