Завершен ремонт фасадов дома Норова на Литейном проспекте

Фонд капремонта завершил работы по ремонту фасадов дома Норова на углу Литейного проспекта и улицы Некрасова, следует из сообщения жилищного комитета от 22 ноября. Здание известно среди прочего тем, что здесь жил поэт Николай Некрасов и здесь же находились редакции журналов "Современник" и "Отечественные записки".

"Здание отличается богатым разнообразием декоративных элементов. Все они восстановлены под строгим контролем КГИОП с использованием исторических материалов и технологий", — указали в фонде капремонта.

В ходе работ специалисты обновили лицевые и дворовые фасады, заменили окна и двери в парадных и завершили ремонт лифта. В будущем году планируется ремонт крыши здания.

Дом № 36 по Литейному проспекту признан объектом культурного наследия федерального значения. Помимо Некрасова, здесь жили критик Николай Добролюбов, хирург Николай Пирогов и писатель Иван Панаев.

Фото: скриншот видеозаписи в сообществе "Жилищный комитет Санкт-Петербурга" во "ВКонтакте"