ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 20:58

С начала осени в Петербурге установили 190 остановок

фото ЗакС политика С начала осени в Петербурге установили 190 остановок

В общей сложности 190 остановочных павильонов были поставлены в Петербурге за три осенних месяца, проинформировала 22 ноября пресс-служба комитета по благоустройству. Остановки появились в 12 районах города, больше всего — на территории Выборгского, Курортного и Петродворцового районов.

По сообщению комблага, всего в 2022 году в городе запланирован монтаж 317 остановочных павильонов. Из них 166 остановок должны заменить уже существовавшие, но физически и морально устаревшие, а еще 151 конструкцию поставят там, где их до сих пор не было.

Как отмечается, полностью завершить работы комблаг рассчитывает в первой декаде декабря.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга/ "ВКонтакте"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости22 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама