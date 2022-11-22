С начала осени в Петербурге установили 190 остановок

В общей сложности 190 остановочных павильонов были поставлены в Петербурге за три осенних месяца, проинформировала 22 ноября пресс-служба комитета по благоустройству. Остановки появились в 12 районах города, больше всего — на территории Выборгского, Курортного и Петродворцового районов.

По сообщению комблага, всего в 2022 году в городе запланирован монтаж 317 остановочных павильонов. Из них 166 остановок должны заменить уже существовавшие, но физически и морально устаревшие, а еще 151 конструкцию поставят там, где их до сих пор не было.

Как отмечается, полностью завершить работы комблаг рассчитывает в первой декаде декабря.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга/ "ВКонтакте"