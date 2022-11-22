Колонна фанатов пронесла гигантский русско-сербский флаг

Фото: Константин Леньков, ЗАКС.Ру

Фанаты "Зенита" пронесли 600-метровый русско-сербский флаг от станции метро "Крестовский остров" до стадиона "Газпром Арена". Болельщики провели акцию перед товарищеским матчем петербургского клуба и сербской "Црвеной Звездой". Перфоманс прошел под пристальным, но доброжелательным присмотром полиции. Как это было — в фоторепортаже ЗАКС.Ру.

Перед началом шествия у входа в Приморский парк Победы начали собираться футбольные фанаты. Некоторые из них, предположительно, пришли не в самой спортивной форме. Изредка звучали лозунги в поддержку Сербии. Оказалось, что развернуть 600-метровое полотнище не так-то просто, поэтому присутствующие для улучшения коммуникации переходили на грубость, чем привлекали внимание сотрудников полиции. Те лишь изредка подсказывали участникам шествия направление, а также предупреждали собравшихся об административной ответственности за использование файеров и другой пиротехники через громкоговорители.









Идею пронести стяг предложили в русско-сербском центре "Орлы", который возглавляет Александр Лысов, соратник лидера партии "Справедливая Россия – За правду" Сергея Миронова. "Орлы" занимаются продвижением русско-сербской дружбы, а также организуют акции в поддержку российской армии и Сербии. Они привезли в Петербург тот самый флаг, который пронесли по улицам Белграда во время недавнего пророссийского митинга.

Во главе колонны шел седобородый мужчина с флагом, на котором была изображена сербская фреска "Белый ангел". Кричалки в основном были посвящены поддержке "братского народа": "русские и сербы — братья навек", "Косово — это Сербия". Патриотичные настроения тоже сохранялись: "русские вперед". Уже на полпути к стадиону фанаты вспомнили о настоящем и принялись кричать "Fan ID — убийца футбола" и другие речевки. Еще пели "Катюшу". На собравшихся преимущественно были цвета любимого клуба, а привычных для подобных мероприятиях литер V и Z практически не было.





Несмотря на предупреждения силовиков о недопустимости использования файеров, аллею в какой-то момент целиком заволокло дымом. Полиция отнеслась добродушно и не стала выхватывать пиротехников из толпы. С шашками ходили не только взрослые, но и дети. В какой-то момент в ход пошли петарды.











На финише, у подхода к стадиону, колонна свернула вбок. Тогда уже все начали торопиться, чтобы скорее попасть на стадион. Во время спешки 600-метровое полотно внезапно разделилось на две части.





Константин Леньков