Суд в Петербурге обязал компанию "Илим" убрать кондиционеры с дома-памятника на Марата

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области изучил исковое заявление комитета по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП) к АО "Группа "Илим"". Претензии ведомства касались ненадлежащего использования фасадов регионального памятника Дом Тузова, расположенного на улице Марата, 17А, который арендует компания. Нарекания у КГИОП вызвали самовольно установленные 28 кондиционеров, видеокамера и козырёк, передаёт "Деловой Петербург".

Комитет обратился в Арбитражный суд с требованием в течение 24 месяцев привести региональный памятник в надлежащее состояние, а если ответчик это не сделает, — взыскать с него единовременно 100 тысяч рублей штрафа и далее по 200 тысяч рублей за каждый месяц просрочки.

На заседании представитель "Илима" указал на пропуск комитетом срока исковой давности. Кроме того, всё оборудование было установлено ещё в 2016 году, до утверждения охранного обязательства. Также в компании отметили весьма завышенную сумму неустойки.

Как итог, суд обязал арендатора дома-памятника убрать всё оборудование с фасада и привести его в порядок в течение 24 месяцев. Если решение будет не исполнено, с ответчика взыщут 50 тысяч рублей единовременно и далее по 100 тысяч рублей ежемесячно.