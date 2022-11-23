Первую очередь аэродрома Левашово откроют в конце 2023 года

Глава архитектурно-строительного бюро Ingmar Architects Ингмар Витивицкий обозначил сроки открытия первой очереди аэродрома Левашово в Ленобласти, передаёт ТАСС. По его данным, это состоится в декабре 2023 года. Руководимое Витивицким бюро занималось разработкой проекта комплекса.

"На данный момент практически закончилась реконструкция взлетной полосы, проходят испытания взлетной полосы. <...> Практически перестраивается весь генеральный план. Наш аэровокзал, малый терминал, введут в эксплуатацию в декабре 2023 года", - поделился архитектор.

Вторая очередь комплекса, отметил также Витивицкий, будет открыта уже через год, - в декабре 2024-го.

Благодаря заключенному между компанией "Газпром" и военным ведомством соглашению будущий обновлённый аэродром Левашово сможет принимать гражданские самолёты.

До конца следующего года строители должны реконструировать взлётно-посадочную полосу, возвести необходимые для обеспечения нужд аэродрома здания, а также установить необходимое аэронавигационное и метеорологическое оборудование.

Бюро Ingmar Architects покажет проект будущего аэрокомплекса на VIII биеннале "Архитектура Петербурга".