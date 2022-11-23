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Новости 11:10

Депутаты Петербурга попросили Колокольцева и Мурашко изменить правила по учету в ПНД

фото ЗакС политика Депутаты Петербурга попросили Колокольцева и Мурашко изменить правила по учету в ПНД

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 23 ноября одобрили в целом обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву и министру здравоохранения Михаилу Мурашко, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. В документе парламентарии предложили изменить федеральный закон о психиатрической помощи: обязать психоневрологические диспансеры направлять в МВД данные о стоящих на учете лицах. 

Также депутаты просят об изменении правил передачи этих сведений: направлять их раз в месяц или в течение месяца после изменения информации. Сейчас данные передаются раз в год, отметили парламентарии в своем обращении. Они уточнили, что касается это людей с психическими расстройствами, находящихся на активном диспансерном наблюдении.

Инициировать свое обращение депутаты решили после трагедии в Ижевске. Парламентарии со ссылкой на СМИ отметили, что устроивший стрельбу в школе мужчина стоял на учете в психоневрологическом диспансере.

София Саттарова


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