ЗакС одобрил создание реестра долгостроев

Законодательное собрание Петербурга 23 ноября в третьем чтении одобрило законопроект о создании и ведении реестра долгостроев - "незавершенных объектов капитального строительства", передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Отвечать за это должно будет правительство города, следует из документа.

Соавтор проекта закона, депутат от КПРФ Александр Рассудов ранее заявил, что создание реестра необходимо в текущих экономических условиях - какие-то объекты могут быть законсервированы. Их перечень в будущем поможет принять решение, что делать со зданием, считает Рассудов.

Изменения вносятся в петербургский закон о градостроительной деятельности для приведения его в соответствие с федеральными нормами. Вступить документ должен в силу через 10 дней после его официального опубликования.

София Саттарова