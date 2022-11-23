Парламент Петербурга расширил перечень бесплатных средств реабилитации для инвалидов

Петербургский парламент 23 ноября в третьем чтении одобрил изменения в Социальный кодекс по расширению перечня технических средств реабилитации инвалидов, которые предоставляются за счет бюджета, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Список расширяется на три позиции: комнатные передвижные подъемники, мобильные телефоны со специальным программным обеспечением для людей с нарушением зрения и для них же цифровые диктофоны, следует из документа.

Эти средства инвалидам будут предоставлять бесплатно или компенсировать их стоимость, сказано в проекте закона. Также будет оплачиваться ремонт устройств, кроме мобильных телефонов и диктофонов.

Указанные дополнения вносятся в Социальный кодекс Петербурга. Документ должен вступить в силу с 1 января 2023 года.

София Саттарова