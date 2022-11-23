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Новости 11:44

В Петербурге захоронили останки политзаключенных, расстрелянных в Гражданскую войну

фото ЗакС политика В Петербурге захоронили останки политзаключенных, расстрелянных в Гражданскую войну

На кладбище Памяти жертв 9-го января в Петербурге захоронили останки россиян, репрессированных по политическим мотивам в 1917-1921 годах и расстрелянных в Петропавловской крепости, сообщается на сайте омбудсмена Светланы Агапитовой.

Первые останки противников большевиков, убитых в крепости, были найдены во времена перестройки, а масштабные поисковые работы начались только двадцать лет спустя. Выделению места для захоронения поспособствовал предыдущий уполномоченный по правам петербуржцев Александр Шишлов.

"Не забывать о жертвах революции, красного и белого террора, политических репрессий, нужно для того, чтобы никогда больше не повторились в нашей стране трагедии, унесшие и исковеркавшие жизни многих поколений", - считает Агапитова.

До сегодняшнего дня как минимум 190 неопознанных останков годами хранились в Государственном музее истории города, сотрудников которого 23 ноября поблагодарила омбудсмен.

фото: ombudsman.spb.ru


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Упоминаемые персоны
Шишлов Александр Владимирович 




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