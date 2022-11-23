Прокуратура Петербурга взыскала с компании почти полмиллиона рублей за испорченные у ТЦ деревья

Природоохранная прокуратура Петербурга направила в суд исковое заявление с требованием взыскать свыше 460 тысяч рублей с компании, которая при проведении работ по возведению инженерных сетей повредила зелёные насаждения, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Конструкции, повредившие деревья, были установлены ненадлежащим образом на улице Типанова, 21, - там находится ТЦ "Питер".

"Исковые требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда поставлено природоохранной прокуратурой Петербурга на контроль", — отчитались в надзорном ведомстве по итогу заседания.