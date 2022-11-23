В Синявино и Тосно установили видеокамеры в рамках системы "Безопасный город"

Поселок городского типа Синявино и город Тосно подключили к системе "Безопасный город", сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Отныне установленные видеокамеры (7 в Синявино и 49 в Тосно) передают данные в единый региональный центр наблюдения. Отмечается, что таким образом фиксируются и анализируются нарушения правопорядка. Кроме того, система позволяет наблюдать за перемещениями конкретных автомобилей, распознавая их номера и устанавливая модель и марку.

Всего в области в рамках "Безопасного города" функционирует около двух тысяч камер. По официальным данным, благодаря системе уличного наблюдения правоохранители с января по октябрь смогли раскрыть 179 преступлений.