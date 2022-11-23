На Выборгском шоссе БТР врезался в автобус

На пересечении Выборгского и Песочного шоссе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и бронетранспортёра, сообщают очевидцы в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" во "ВКонтакте", делясь фото и видео с места событий. О пострадавших в аварии информации не поступало.

Удар БТР пришёлся на автобус, следующий по маршруту № 435, известили в компании "Третий парк". На данный момент на месте работают сотрудники ДПС и устанавливают все обстоятельства инцидента.

На момент написания заметки движение по Выборгскому шоссе всё ещё частично затруднено, участок дороги недалеко от места аварии окрашен в "красный", следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" / "ВКонтакте"