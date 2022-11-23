В Петербурге по делу о взятке задержали замдиректора НИИ

Петербургские следователи вместе с сотрудниками ФСБ задержали заместителя директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток, подведомственного Федеральному медико-биологическому агентству, о чем сообщает пресс-служба регионального управления СК. Задержанного, который в институте отвечает за экономику и финансы, подозревают в получении взятки (ч.6 ст. 290 УК).

Силовики считают, что замдиректора СПбНИИВС в 2018-2020 годах помог одному из подрядчиков заключить госконтракт на сумму свыше 150 млн рублей, приняв в качестве коррупционного вознаграждения как минимум пятую часть от этой суммы. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.