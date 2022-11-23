"Роскосмос" пустит с молотка участок в 7 гектаров у Гладышевского заказника в Ленобласти

Фонд имущества Петербурга проведёт торги по продаже участка земли в 6,7 га в посёлке Тарасово, расположенном в Выборгском районе Ленобласти. Стартовая цена объекта составляет 20,3 млн рублей. Внимание на конкурс обратил "Деловой Петербург".

Торги будут проводиться согласно договору, заключенному с АО "НИИ командных приборов", в ходе реализации программы по работе с непрофильными активами "Роскосмоса".

Земли рекреационного назначения находятся по соседству с детским лагерем "Олимпийские надежды" у берега Подгорного озера. В пяти километрах от участка расположен Гладышевский заказник. Будущий владелец сможет разместить на своей территории досуговый или туристический центр, либо приспособить его под организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

"Разветвлённая система естественных и искусственных озёр и рек в сочетании с лесным массивом создаёт здесь особый микроклимат. Транспортную доступность обеспечивает автодорога регионального значения Ленинградской области Молодёжное — Черкасово, участок расположен в 20 км от Курортного района Санкт- Петербурга", — следует из презентации участка, которую публикует Фонд имущества.

Согласно подсчётам, от центра Северной столицы до продаваемого участка может занять около одного часа.

Сам аукцион состоится 23 декабря, а заявки принимаются до 21 числа того же месяца.