Суд отменил арест петербуржца, отсидевшего пять суток в спецприемнике

Городской суд Петербурга отменил решение нижестоящей инстанции (Колпинского районного суда) об аресте активиста Михаила Пылайкова, который 23 сентября участвовал в пацифистской акции, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Демонстранта судили на основании двух протоколов, оформленных по ч.1 ст.20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) и ст.19.3 КоАП (неповиновение полиции). По первому делу Пылайкову выписали штраф в размере 10 тысяч рублей, а по второму назначили пять суток ареста, который он успел отбыть.

Горсуд счел незаконным двойное привлечение гражданина к ответственности за один и тот же эпизод правонарушения.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов