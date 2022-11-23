ЗакС автоматизирует работу со СМИ

В Законодательном собрании Петербурга пресс-секретарям и помощникам депутатов 22 ноября презентовали специальную программу по медиапланированию и медиамониторингу, рассказали ЗАКС.Ру четыре собеседника. Программа позволяет найти упоминание депутата, фракции или органа власти в СМИ и социальных сетях, разрешенных в России.

Любое упоминание парламентария в анонимном Telegram-канале будет видно пресс-службе ЗакСа или пресс-секретарю депутата. По данным ЗАКС.Ру, на презентации программа смогла найти пост в канале "Смоляк" о депутате "Единой России" Алексее Цивилёве.

Два собеседника рассказали, что пресс-секретарям депутатов и фракций заявили о необходимости вести всю работу через многофункциональную программу. В частности, им придется указывать, на какие мероприятия парламентарии отправляются (желательно за неделю), а также вводить данные журналистов, принявших в них участие.

Начальница пресс-службы городского парламента Наталья Жохова подтвердила ЗАКС.Ру проведение семинара. По ее словам, на встрече рассказали о новой системе по автоматизации процессов.

- ЗакС не стоит на месте, всё развивается. Поэтому и мы какие-то рабочие инструменты внедряем, которые нам нужны в нашей повседневной работе, - сказала руководительница пресс-службы.

Она отметила, что мониторинг СМИ и социальных сетей и так уже осуществлялся, а депутатов и раньше просили присылать пресс-службе материалы об их работе.

Некоторые опрошенные ЗАКС.Ру депутаты и помощники сообщили, что не все их коллеги довольны нововведениями. Одни опасаются, что из-за заранее известного времени и места мероприятия может произойти диверсия. Другие отмечают, что нет никаких гарантий конфиденциальности при использовании программы.

София Саттарова, Сергей Еремеев