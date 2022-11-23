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Новости 17:50

Жилком: Последствия незначительного петербургского снегопада убирает достаточное количество техники

фото ЗакС политика Жилком: Последствия незначительного петербургского снегопада убирает достаточное количество техники

Среда, 23 ноября, выдалась в Петербурге умеренной в плане погодных осадков: городские улицы расчищает достаточное для этого норматива выпавшего снега количество спецтехники, отчитались в аппарате Жилищного комитета. Все коммунальные службы трудятся в привычном для них режиме.

Невзирая на снег, принесённый циклоном, Северную столицу расчищает "достаточное количество" техники, известили в ведомстве.

Перед выпадением осадков улицы превентивно обработали специальными соляными смесями.

Первостепенное внимание в работе коммунальных служб уделено очистке пешеходных зон, - подходам к домам, контейнерным площадкам, социальным объектам и транспортным остановкам.

Снежный покров также счищается с дворовых территорий.


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