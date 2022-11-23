За неделю инфляция в России ускорилась до 0,11%

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке за неделю с 15 по 21 ноября. Товары и услуги всех типов подорожали в сравнении с предыдущей неделей на 0,11%. С начала года инфляцию в Росстате оценивают на уровне 10,86%.

Наибольший рост в розничной цене показали огурцы (+11,27%), помидоры (+4,27%), свекла (+2,5%), бананы (+0,85%), вареная колбаса (+0,55%), морковь (+0,45%), молоко (+0,39%). Напротив, наиболее заметно подешевели за последнюю неделю гречка (-1,32%), сахар (-0,95%), лук (-0,6%), маргарин (-0,59%), капуста (-0,5%), подсолнечное масло (-0,39%)

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали дизельное топливо (+0,88%), зубная паста (+0,63%), туалетное мыло (+0,41%), мужские футболки (+0,33%), пеленки (+0,31%), детские футболки (+0,22%).

Тем временем, согласно последней сводке Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении достигла 12,3%, а продовольственная — 11,56%.