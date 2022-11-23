В "Московской заставе" лишили полномочий двух депутатов, не подавших декларации

Депутаты МО "Московская застава" на заседании 23 ноября прекратил полномочия своих коллег из "Яблока" Екатерины Касимовой и Алексея Воробьева, сообщил ЗАКС.Ру в совете.

Оба мундепа не подали декларации о доходах и имуществе за 2021 год. На них в муниципалитет пришло представление от прокуратуры. По словам местных депутатов, Касимова и Воробьев пропустили последние заседания совета.

Кроме того, в Смольном потребовали лишить полномочий муниципального депутата Владимира Каплюка. Там посчитали представленные им сведения о доходах и имуществе неполными. По информации ЗАКС.Ру, к декларации сразу несколько претензий. В том числе не указан счетов бывшей супруги мундепа и погашенный счет по автокредиту.

Каплюк обратился в Смольнинский суд, требуя признать перечисленные нарушения несущественными. Местный совет МО "Московская застава" единогласно решил не лишать депутата полномочий до завершения судебного разбирательства.