Минпромторг рассчитывает, что до конца года продажи российского вина обгонят продажи импортного

В течение нынешнего года на российском рынке изменились доли, в которых представлено вино отечественных и импортных производителей. В сетевых магазинах российского вина стало больше, чем зарубежного, однако пропорция сохраняется близко к уровню 50/50, пишет "Интерфакс" со ссылкой на замглавы Минпромторга Виктора Евтухова. По его мнению, до конца года российской индустрии нужно совершить еще один рывок.

"Эксперты утверждают, что в 2022 году на 40-45 млн литров тихого и игристого вина больше, чем в прошлом году. Это уже позволит изменить баланс импорта и внутреннего производства в пользу российских виноделов. <...> Но нам нужно, как минимум, 150 млн литров качественного вина, чтобы довести долю импорта в торговле до 20-25% с нынешних 50%", - озвучил чиновник свою позицию.

По словам Евтухова, представители крупных торговых сетей с ним в этом вопросе солидарны и готовы увеличивать объемы продаж российского вина. Замминистра констатировал, что санкции и связанная с ними политика импортозамещения фактически уже привели к прекращению поставок виноматериалов в Россию. По производству вина страна сегодня занимает 12 место в мире.