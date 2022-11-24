Спикер псковского парламента счел провальной догазификацию региона

Председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов выступил с резкой критикой того, как в нынешнем году проводятся работы по догазификации региона. Он охарактеризовал реализацию программы как провалившуюся, передает "Псковская лента новостей". В своем выступлении депутат отметил, что проблема уже в третий раз обсуждается в стенах парламента, при этом от АО "Газпром межрегионгаз Псков" невозможно добиться результата. По оценкам Котова, около тысячи договоров о догазификации придется перенести на следующий год.

"141 договор выполняется с нарушением сроков. Есть факты, когда граждан заставляют подписывать дополнительные соглашения", - сообщил политик коллегам.

По словам спикера, он в состоянии понять все, "кроме разгильдяйства". Более того, Котов заявил, что представленная на заседании таблица не отвечает реальному ходу работ.