До Нового года Петербургу поставят сотню машин скорой помощи

В течение ближайших трех недель петербургское ГБУЗ "Медицинский санитарный транспорт" получит 96 новых карет скорой помощи вдобавок к шести уже поступившим в рамках контракта, передает пресс-служба Смольного. Госзакупка полностью оплачена из городского бюджета. Речь идет о белых и желтых автомобилях класса В, выпущенных под маркой Ford.

"От эффективности службы скорой помощи зависит жизнь и здоровье наших граждан. Мы закупаем для нее новые автомобили, современное оборудование, строим новые подстанции", - прокомментировал событие губернатор Александр Беглов.

После закрытия контракта 68 транспортных средств будут обслуживать районные поликлиники, а оставшиеся 34 отдадут станциям скорой помощи.

Согласно последней статистике, с января по сентябрь работающие в городе бригады скорой помощи приезжали по вызову чуть менее 1,2 млн раз.