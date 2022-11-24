Петербуржец отсудил у коммунальщиков более ста тысяч рублей за разбитую льдом машину

Куйбышевский районный суд Петербурга удовлетворил иск петербуржца Тимура Извекова к ЖКС №2 Центрального района, поданный из-за разбитого льдом автомобиля, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент имел место в феврале прошлого года возле дома №8 по улице Марата, в котором проживает Извеков и за порядком в котором должна следить организация-ответчик. Из протокола, составленного после падения льдины, следует, что на придомовой территории не было ни сигнальных лент, ни предупреждений о возможном сходе наледи с крыши.

Ущерб своему транспортному средству марки Mercedes истец оценил почти в 119 тысяч рублей. Суд обязал коммунальщиков выплатить не только эту сумму, но и дополнительно наложил на них штраф в размере 59 450 рублей. Представители ЖКС на суд не явились и не представили каких-либо ходатайств.