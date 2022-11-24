РБК: Кабмин не поддержал идею маркировать бутылки надписью "Алкоголь Вам враг!"

Правительство подготовило проект отзыва на поправки в Федеральный закон "О регулировании алкогольной продукции", подготовленный думской фракцией ЛДПР, и не одобрило идею обязательного печатания на бутылках со спиртным утверждения "Алкоголь Вам враг!". Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в кабинете министров и на представителей алкогольной индустрии.

По мысли депутатов, предупреждение должно соседствовать с привычной надписью о чрезмерном вреде употребления горячительных напитков. Последнее, по мнению соавтора инициативы Ярослава Нилова, смотрится невыразительно и, как следствие, не достигает нужного эффекта.

"Маленьким шрифтом, белыми буквами на сером фоне, ничего не понятно, без увеличительного стекла не разберешь", - пояснил он, будучи уверенным, что предупреждения должны занимать не менее 20% от этикетки.

Законопроект ранее в целом поддержал Минздрав, тогда как проект негативного отзыва на него поддержали Минюст, Минпросвещения и Росалкогольрегулирование.