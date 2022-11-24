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Новости 15:26

Сервис TGStat заподозрил канал Беглова в использовании методов "нечестного продвижения"

фото ЗакС политика Сервис TGStat заподозрил канал Беглова в использовании методов "нечестного продвижения"

На Telegram губернатора Петербурга Александра Беглова за неделю подписались более 37 тысяч человек. После этого сайт TGstat, отслеживающий статистику каналов, пометил его красным значком с восклицательным знаком. 

Такую пометку сервис делает каналам, "заподозренным в использовании методов нечестного продвижения", то есть в накрутке подписчиков.

Согласно данным TGStat, аудитория канала Беглова выросла с 54 406 человек на 17 ноября до 92 074 человек на 24 ноября. Ежедневно подписывались от 2,6 до 6,3 тысячи человек. При этом в течение двух предыдущих недель от канала Беглова ежедневно отписывались десятки горожан. Например, 7 ноября "ушли" 153 подписчика. 

Ранее в течение осени канал демонстрировал небольшой прирост. Ежедневно на него подписывались не больше 900 пользователей.

Сергей Еремеев, скрин - TGStat


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