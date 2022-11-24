На Пулковском шоссе установили почти полтысячи энергоемких фонарей

В Пушкинском районе Петербурга завершился первый этап монтажа современных светодиодных фонарей. Как сообщает пресс-служба Смольного, на Пулковском шоссе установили и ввели в эксплуатацию 490 новых источников света. Работы развернулись на отрезке между домами № 53 и № 109: в их зону попали корпуса Пулковской обсерватории и ближайшие к трассе дома жилого комплекса "Зеленый квартал".

"Поэтапная замена устаревших ламп на фонари нового поколения позволяет добиться равномерного освещения всех элементов городской среды - магистралей с интенсивным движением, улиц и переулков, внутриквартальных территорий, парков и скверов", - отметил губернатор Александр Беглов.

Новые фонари снизили энергопотребление на благоустроенном участке в 1,6 раза. В предстоящем году чиновники намерены продолжать избавляться от натриевых ламп: Пулковское шоссе хотят осветить еще более чем 900 энергосберегающими фонарями.

фото: gov.spb.ru