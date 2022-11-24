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Новости 16:33

За год почти на треть выросло число заблокированных РКН интернет-страниц

фото ЗакС политика За год почти на треть выросло число заблокированных РКН интернет-страниц

Роскомнадзор подвел итоги работы за третий квартал 2022 года. Как сообщает пресс-служба ведомства, за отчетный период его сотрудники заблокировали или удалили свыше 89 тысяч страниц в интернете, содержавших запрещенный контент. Это на 29% больше, чем в третьем квартале предыдущего года.

Больше всего за год стало следующих типов заблокированной "запрещенки": материалов, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность (+40%); информации об азартных играх (+25%) и детской порнографии (+22%). При этом страниц с так называемым суицидальным и пронаркотическим контентом за год стало меньше.

Отдельно говорится о фейках про военную спецоперацию на Украине, начавшуюся в феврале нынешнего года: РКН ограничил доступ к 20 тысячам страниц, на которых усмотрел такие сведения.


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